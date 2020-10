Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #140

© CHAMUSSY / SIPA

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Qui a dit que la Freebox V5 HD était ringarde, elle s’intègre toujours parfaitement dans un salon moderne non ?

Son dada c’est la neutralité du net et la régulation des terminaux !

– Imagine, je quitte l’Arcep en janvier 2021 sans avoir coupé l’itinérance Free Mobile sur Orange en place depuis 9 ans, ni mis de la concurrence sur le marché 🇫 🇷 du fixe pour les professionnels. Je plaisante. Mais imagine quand même… pic.twitter.com/wSCTRWCjnT Citrus A. ⭐🋠(@CitrusFr) October 7, 2020

Free a prévenu… 3 mois de délais pour la Freebox Delta+ Pop. Déjà 71 jours d’attente pour ce futur abonné. Difficile de garder son sang froid !

@Freebox Toujours pas de Freebox Delta + Pop en vue depuis…71 jours !!!!!! 🤯🤬🤯🤬🤯🤬🤯🤬🤯🤬🤯 Vous vous foutez de la gueule de qui @free ?????? pic.twitter.com/T7y0urR9S2 J.G. (@J_G_1989) October 9, 2020

Martine Aubry fait voter un moratoire sur la 5G à Lille. Pourtant la “capitale des Flandres” est l’une des villes françaises comptant le plus d’antennes expérimentales 5G en France. C’est même l’une des villes test d’Orange depuis plus d’un an ! Belle ironie !

Et quand on regarde la maire précédente probablement la sÅ“ur jumelle de Martine Aubry🤡 a été très volontaire par rapport à d’autres villes pic.twitter.com/nBZNtp9ajp Marie Barret (@MARIEBARRET5) October 11, 2020

Quand un compte parodique de BFMTV s’y met. Si le logo de Red by SFR n’est pas rouge mais vert, c’est avant tout pour se démarquer de sa maison-mère SFR, c’est clair non ?