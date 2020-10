Pour réparer les dégâts de la tempête Alex, Orange peut compter sur l’aide de la SNCF

À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Orange a ainsi pu compter sur l’aide de la SNCF pour rétablir les communications suite au passage de la tempête Alex.

En début de mois, le passage de la tempête Alex s’est traduite par des crues dans les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Celles-ci ont causé de sérieux dégâts sur leurs infrastructures et privé ainsi des dizaines de milliers d’usagers de téléphone.

Les opérateurs télécoms ont mis les bouchées doubles pour rétablir les communications. Orange avait notamment déployé des points Wi-Fi avec liaison satellitaire, fourni des téléphones satellitaires, réorienté son trafic mobile vers les antennes opérationnelles ou encore mis en place des groupes électrogènes. Dans sa mission, l’opérateur historique a d’ailleurs pu compter sur le soutien de la SNCF.

À travers une vidéo, Orange explique en effet qu’il a pu déployer 7 kilomètres de fibre optique entre les communes de Breil-sur-Roya et Fontan, grâce à un nouveau tracé utilisant le réseau ferroviaire pour dérouler les câbles. Les fibres alimentant Fontan ont en effet été arrachées. 6 des 7 kilomètres déployés suivent la voie ferrée. “Une chose qui est très rare”, “quelque chose de vraiment exceptionnelle”, explique l’un des techniciens sur place qui souligne un travail “dans l’urgence pour dépanner les gens“. Et d’ajouter : “c’est une situation exceptionnelle, donc on met les moyens exceptionnels”.