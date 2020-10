Free envoie un mail à certains abonnés Freebox Delta, afin qu’ils puissent bénéficier d’Amazon Prime Day

Des promos pour les abonnés Freebox Delta

La Freebox Delta inclut maintenant 1 an le service Amazon Prime qui comprend l’accès illimité à Prime Video, un accès à 2 millions de titres de musique sans publicité sur Prime Music, la livraison illimitée accélérée et gratuite pour des millions d’articles commandés sur Amazon.fr, l’accès à un catalogue d’ e-books avec Prime Reading, un stockage illimité de photos en haute résolution avec Amazon Photos, ainsi que des services pour les joueurs avec Twitch Prime et un accès prioritaire à certaines Ventes Flash.

Et c’est justement ce mardi 13 et mercredi 14 octobre que des Ventes Flash Exclusives, nommées Amazon Prime Day, sont proposées à tous les abonnés Amazon Prime. C’est donc le cas des abonnés Freebox Delta. Free alerte donc par mail les abonnés concernés qui n’auraient pas encore activé le service Amazon Prime inclus, afin qu’ils puissent bénéficier des Ventes Flash Prime Day.

L’activation de votre compte Amazon Prime se fait directement depuis votre espace abonnés Freebox. Vous pouvez également retrouver notre tutoriel complet sur cette page.