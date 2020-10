Free Mobile propose un nouveau coloris pour l’iPhone X reconditionné

L’iPhone X reconditionné s’affiche maintenant en Gris Sidéral dans la boutique Free Mobile

Vous souhaitez vous offrir un iPhone pour pas trop cher et l’iPhone SE n’est pas à votre goût ? Vous pouvez opter pour un smartphone reconditionné par sur le site de Free Mobile, qui propose 3 modèles différents : l’iPhone 7, l’iPhone 8 et l’iPhone X.

Un nouveau coloris est maintenant disponible pour l’iPhone X. Il s’agit du Gris Sidéral, qui s’ajoute donc à l’argent. Il dispose d’un Grade A, de 64 Go de stockage et est proposé au tarif de 529€. Il est possible de le payer en 4 fois sans frais, moyennant un premier versement de 133€ puis trois fois 132€ sans frais.

Cette nouvelle version d’iPhone X est reconditionné par Recommerce et pour toutes commande, vous recevrez également un kit piéton bluetooth, proposant une autonomie de 5h et une portée de 10 mètres.