Free réintègre la Freebox Révolution dans son test d’éligibilité

Bug ou prémisse d’une disparition ? La Freebox Révolution répond finalement toujours présente, pour le moment

Univers Freebox vous annonçait en début de semaine que Free avait retiré la Freebox Mini 4K des offres proposées sur sa page d’accueil. A cette occasion la Freebox Révolution avait elle aussi disparu du test d’éligibilité de Free, même si elle était toujours proposée sur la page des offres Freebox.

Cela pouvait laisser croire à une disparition prochaine de la box iconique de Free, d’autant plus qu’il y a 20 jours, l’opérateur avait déjà stoppé la possibilité de migrer vers la Freebox Révolution (sauf dans quelques cas particuliers). Mais il n’en est rien, du moins pour le moment. En effet la Freebox Révolution a été réintroduite dans les offres proposées lors d’un test d’éligibilité. Nous avons retesté avec les mêmes numéros de ligne que la semaine dernière, et alors qu’elle n’était plus présente, elle s’affiche désormais en première place, que ce soit pour les offres fibre ou ADSL.