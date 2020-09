Un nouveau service de SVOD terrifiant est disponible sur Freebox Pop, Delta, One et mini 4K, essayez le gratuitement

Fans d’horreur, si vous voulez vous mettre dans l’ambiance pour Halloween qui approche, le dernier service de SVOD arrivé sur Amazon Channels est fait pour vous.

Vous allez pouvoir crier de tout votre saoul ce week-end ! Shadowz vient de rejoindre la liste des contenus proposés par Amazon Channels, sur Prime Video. Il est donc proposé à 4.99€/mois sans engagement, avec sept jours d’essai gratuit, sans engagement. Attention, il faut cependant un abonnement Amazon Prime, inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox Pop, mini 4K et One

Pour rappel, ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma de genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités. De quoi vous faire frissonner pendant vos soirées ce week-end. Pour y accéder, rendez vous simplement sur Prime Video (sur application ou sur navigateur), et dans la catégorie Channels, choisissez Shadowz, puis “Commencez votre essai gratuit de 7 jours”. Pour les abonnés Freebox Révolution et ceux n’ayant pas Amazon Prime, l’arrivée du service sur la Freebox est en discussion depuis juin.

Amazon Channels fonctionne comme un agrégateur de chaînes permettant de choisir à la carte les chaînes ou services que l’abonné souhaite regarder. Pour rappel, la plateforme est réservée aux abonnés Amazon Prime, qui ont déjà accès au service de SVOD du géant américain tout en bénéficiant de livraisons gratuites et illimitées. L’abonnement coûte 49€ par ans ou 5.99€ par mois et est inclus sans surcoût dans l’offre Freebox Delta.