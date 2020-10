Free Ligue Uber Eats se met à jour et corrige plusieurs bugs

Offerte actuellement à tous, l’application mobile Free Ligue 1 Uber Eats s’améliore sur iOS avant le coup d’envoi de la 7e journée de championnat ce soir.

Des extraits de tous les matchs du championnat en quasi-direct, des résumés mais aussi des contenus exclusifs… En amont du lancement de la 7e journée de Ligue 1, Free déploie une nouvelle mise jour de son nouveau service 100% foot sur iOS et Android, de quoi améliorer l’expérience de centaines de milliers d’utilisateurs. A défaut de dévoiler les corrections apportées sur l’OS de Google (nouvelle version disponible depuis le 14 octobre), l’opérateur annonce aujourd’hui plusieurs évolutions sur celui d’Apple.

“Nous avons corrigé le lecteur vidéo qui pouvait couper la vidéo de façon aléatoire mais aussi résolu un bug pouvant amener à une coupure du son pendant la lecture d’une vidéo”, indiquent les développeurs. La stabilité de l’application a également été améliorée de façon globale.

Pour rappel, Free a étendu la période de gratuité de son nouveau service lors de la troisième journée et ce jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Aujourd’hui, Free Ligue 1 Uber Eats revendique plus de 500 000 utilisateurs uniques, avec l’espoir de faire aussi bien voire mieux lors du lancement de son abonnement.

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99€, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).