Freebox Delta, Pop, mini 4K et One : un nouveau service de SVOD original et alternatif débarque sur Prime Video avec 30 jours gratuits

Après Shadowz en septembre, c’est au tour Spicee, plateforme spécialisée dans les documentaires et les reportages de rejoindre Amazon Channels sur Prime Video.

Idéal pour les férus de sujets de société engagés de qualité et de problématiques oubliées par Netflix, Spicee, plateforme 100% documentaires incisifs et optimistes appartenant à la startup VOD Factory, est disponible depuis aujourd’hui sur Amazon Channels, un an jour pour jour après le lancement dans l’hexagone de ce service d’abonnement à la carte d’Amazon permettant d’accéder à plusieurs chaînes et plateformes, via Prime Video.

Lancé en 2015 par des professionnels reconnus de la télé comme Jean-Bernard Schmidt (66 Minutes et Capital sur M6) et Antoine Robin (Canal +, Havas Productions), Spicee se revendique comme un pionnier français du reportage et documentaire original en SVOD, face à Vice News.

Cette plateforme soutenue à ses débuts par Xavier Niel, propose des centaines de contenus exclusifs portants un « regard différent, impertinent, surprenant, décalé et inattendu », à retrouver sur Amazon Chnanels avec 30 jours d’essai offerts, il faudra ensuite débourser 4,99€/mois sans engagement. D’après nos constatations, il n’est pas possible actuellement de s’inscrire via la Freebox. Il faudra passer pour le moment par la version navigateur de Prime Video. A noter que Spicee est accessible depuis février dernier sur Molotov, le célèbre service de TV par internet est quand à lui disponible sur la Freebox mini 4K et Pop.