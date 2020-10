Freebox Vidéo Club : Filmo TV permet de bénéficier des films récents à 1€, avec en plus 1 mois offert à son service de streaming

Cumul de promos sur Filmo TV

FilmoTV est un service de VOD disponible dans la rubrique Vidéo Club de la Freebox. Il a la particularité de proposer un service de VOD classique, avec tous les films récents à louer comme sur d’autres services équivalent. Mais outre les location à l’unité, il propose également un Pass Cinéma Illimité qui vous donne accès à 900 films en SD, HD, VF, VO, des bonus, des interviews ainsi qu’une option mobilité offerte.

Et Filmo TV a lancé une offre spéciale plutôt originale puisqu’il propose tout ses films en location à 1€, avec en plus un mois offert à son service de VOD illimitée et sans engagement. Vous pouvez ainsi vous abonner uniquement pour le 1er mois gratuit. Dans le cas contraire, vous serez facturés 6,99€/mois à partir du 2ème mois.