Abonnés Freebox Delta : c’est parti pour les Amazon Prime Day, “plus d’1 million d’offres sur des produits de grandes marques”

Pendant deux jours, Amazon permet aux membres Prime de bénéficier d’une sélection d’offres exceptionnelles sur pléthore de produits intéressants. Idéal avant les fêtes de fin d’année.

Plus intéressant que les French Days et prêts à se hisser au niveau du Black Friday, les Amazon Prime Day débarquent aujourd’hui dans l’hexagone. Ce mardi 13 et mercredi 14 octobre 2020, une avalanche de promos sur “plus d’1 million de produits de grandes marques”, sont proposées à tous les abonnés Amazon Prime sur le site du géant américain, et par extension aux détenteurs d’un abonnement Freebox Delta.

Smartphones, tablettes, notebook, objets connectés, souris, claviers, disques durs et une kyrielle d’accessoires, ces ventes flash ressemblent à s’y méprendre à une caverne d’Alibaba 2.0 truffée de vrais bons plans. Notre petit doigt nous dit de jeter un oeil à la gamme A de Samsung, mais aussi au Galaxy S20, sans oublier le OnePlus 8 et 7T, les Xiaomi, le Huawei Matebook DT14, le pico-projecteur Nebula Max (testé et approuvé), l’Echo Dot d’Amazon et son pack eero 3, ou encore les écouteurs Bose Soundsport. Bref, à vous de renifler la bonne affaire. Au-delà du high-tech, Amazon propose aussi des réductions sur la cuisine et la maison, l’hygiène et santé, le bricolage ou encore la mode et une nouvelle boutique dédiée aux petites et moyennes entreprises. “À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 12 octobre, les membres Prime qui dépenseront 10 euros dans la boutique des petites et moyennes entreprises françaises recevront un code promotionnel de 10 euros à utiliser pendant Prime Day”, précise d’ailleurs le géant américain.

Cet événement annuel est en effet particulier cette année, crise sanitaire oblige. C’est pourquoi, Amazon souhaite investir plus de 85 millions d’euros pour aider les petites et moyennes entreprises à promouvoir leurs produits, augmenter leurs ventes et conquérir de nouveaux clients.