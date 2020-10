Free va-t-il confirmer sa montée en puissance sur le mobile et sa domination sur la fibre au troisième trimestre ?

C’est officiel, Iliad dévoilera le 17 novembre prochain ses résultats commerciaux et financiers pour le 3ème trimestre. L’occasion de savoir si la croissance du groupe et les performances de Free sont toujours au rendez-vous.

Une montée en puissance soudaine sur le mobile avec 80 000 abonnés séduits, un leadership depuis 5 exercices consécutifs sur la fibre avec 243 0000 nouveaux clients sur la période, sans oublier une place de premier recruteur sur le fixe après 7 ans de disette, rien n’a semblé bousculer Free dans son élan de croissance au second trimestre, même pas la crise sanitaire. Mais qu’en sera t-il au troisième trimestre ? Pour le savoir, il faudra attendre le 17 novembre prochain et la publication des résultats financiers et commerciaux d’Iliad, annonce ce matin le groupe. Le succès du lancement de la Freebox Pop, à savoir plus de 100 000 abonnements en l’espace de deux mois devrait permettre à Free de poursuivre son recrutement à un rythme effréné sur la fibre, c’est en tout cas bien parti selon les estimations de François04.

Sur le segment mobile, difficile de se laisser aller à des projections. Si Free Mobile a visiblement réussi à séduire au deuxième trimestre grâce à ses ventes privées avec smartphone offert et l’amélioration de son mix d’abonnés, reste à savoir si l’opérateur a continué sur sa lancée entre fin juin et fin septembre. Il pourrait aussi tirer profit de son forfait Free avec data illimitée proposé à 9,99€/mois aux abonnés Freebox Pop depuis le 7 juillet dernier.