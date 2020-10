Univers Freebox à vos côtés pour le couvre-feu : deux smartphones à gagner

Alors que certains d’entre vous vont subir le couvre-feu pendant plusieurs semaines, Univers Freebox vous apporte un peu de gaité et vous fait gagner deux smartphones.

Nous les avons aimés durant nos tests et vous les faisons gagner aujourd’hui. Univers Freebox vous permet de remporter les Alcatel 1S et Alcatel 3L, des modèles valant respectivement 99 et 139 euros qui offrent une expérience honnête au regard de leurs petits prix.

Pour participer, c’est très simple. Il suffit d’être le premier à donner, dans les commentaires en dessous de l’article, le nombre de chaînes présentes dans le bouquet Freebox TV pour remporter l’Alcatel 3L (photo ci-dessous). Pour ceux qui n’auraient pas envie de compter : un indice vous est donné dans le dernier épisode de l’émission TTFB sur notre chaîne YouTube. Le deuxième gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses pour remporter l’Alcatel 1S. Vous avez donc deux chances de gagner.