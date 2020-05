Test de l’Alcatel 3L (2020) : que vaut ce smartphone à petit prix disponible dans la boutique de Free ?

Univers Freebox a testé l’Alcatel 3L 2020, un smartphone à petit prix récemment arrivé dans la boutique de Free Mobile. Voici notre avis, plutôt positif, vous le verrez.

Avant de passer à ce test, voici un rappel des principales caractéristiques de l’Alcatel 3L 2020 qui nous a été prêté par la marque et qui s’affiche à 139 euros chez Free Mobile :

Fiche technique de l’Alcatel 3L 2020 : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,0 GHz (chipset Helio P22)

Mémoire vive : 4 Go

Écran : dalle IPS 6,22 pouces avec une définition HD+ (1 520 x 720 pixels)

Audio : son produit par un haut-parleur dans la tranche inférieure

Stockage : 64 Go extensible par carte MicroSD (emplacement hybride )

Deux logements Nano-SIM accessibles depuis un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40

; débits jusqu’à 150 Mbit/s en débit descendant et jusqu’à 50 Mbit/s en débit montant

Compatibilité 5G : non

Triple capteur photo au dos : 48 + 5 + 2 Mégapixels (alignement vertical à gauche)

Capteur photo à l’avant : 8 Mégapixels (dans une encoche goutte d’eau)

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche supérieure)

Connectique de charge : Micro-USB (dans la tranche inférieure)

Support Wi-Fi : 802.11 b/g/n

Connectivité Bluetooth : version 5.0

Support NFC : non

Batterie : 4 000 mAh non amovible

Recharge filaire : bloc 10 Watts (5V/2A) fourni

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 10

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale avec le capteur photo frontal ou lecteur d’empreintes digitales

Patchs de sécurité installés durant notre test : mars 2020

Un design simple et daté

Sans surprise, l’Alcatel 3L 2020 propose une finition plastique. D’ailleurs, elle est loin d’être parfaite. En témoignent les petites vibrations que l’on perçoit en toquant au dos. Le design n’est pas très récent non plus, avec la bordure entourant l’encoche en haut de l’écran et le menton bien marqué en bas du smartphone. Cela dit, on peut y avoir un avantage : durant le jeu avec l’appareil en mode paysage, les mains ne risquent pas d’interagir par accident avec l’écran et d’entraîner des actions non désirées. C’est du vécu…

Le bloc photo arrière ne dépasse pas énormément, mais rend tout de même le smartphone instable lorsqu’il est sur le dos, en raison de sa faible largeur et de sa position excentrée. Cela pourra embêter lors de la saisie de SMS avec le smartphone posé sur la table.

Un écran et un son tout simplement moyens

L’écran de l’Alcatel 3L 2020 n’est pas foufou. Si la faible définition n’est pas pénalisante et reste acceptable sur ce segment tarifaire, c’est surtout le manque de luminosité dont on se rend vite compte en extérieur par beau soleil.

Sortant d’une grille de la tranche inférieure, où se trouve d’ailleurs un port Micro-USB, le son se laisse écouter, mais on préfèrera une petite enceinte Bluetooth pour écouter de la musique, ou même des écouteurs.

D’ailleurs, les écouteurs fournis nous ont un peu surpris. Le prix du smartphone qu’ils accompagnent et leur aspect bas de gamme laissaient présager d’une expérience décevante. La phrase qui nous est finalement venue à l’esprit lors de l’écoute est un “ça va, finalement”. Soyons clairs, ils ne valent pas ceux d’Oppo que nous avions adorés et que nous aurions bien gardés à la rédaction (on avoue), mais ils ne vous agresseront pas les oreilles. D’ailleurs, ces écouteurs se branchent sur la prise audio 3,5 millimètres de la tranche inférieure.

De la photo d’appoint

Nous n’avions pas d’attente particulière en matière de photo avec un smartphone à moins de 150 euros. Disons qu’il s’en sortira pour de la photo d’appoint à consulter sur le smartphone et à partager sur les réseaux sociaux, mais qu’il ne sera pas celui à utiliser pour une lune de miel. Au moins a-t-il le mérite de proposer l’ultra grand-angle (même si les couleurs sont fades) et de la macro (même si ça manque de détails). Il n’est pas non plus le roi du selfie.

Ci-dessous, une photo en extérieur et sa version ultra grand-angle :

Des photos en intérieur, avec du flou d’arrière-plan :

Des photos avec le mode macro :

Des photos de nuit dans une zone résidentielle plutôt bien éclairée :

Un selfie en intérieur, par un temps moins ensoleillé que le rendu ne le laisse penser :

Une compatibilité avec la 4G 700 MHz

Le smartphone Alcatel 3L 2020 supporte la B28, la 4G 700 MHz chère à l’opérateur de Xavier Niel. S’il n’a jamais affiché des débits très élevés, il lui est arrivé de flirter avec les 100 Mbit/s en réception. Ci-dessous, des débits en extérieur :

Puis des débits en intérieur, depuis une zone résidentielle et la salle de rédaction :

Un smartphone dont les performances permettent de jouer

L’Alcatel 3L 2020 n’est pas une machine de guerre, mais permet quand même de jouer dans des conditions honnêtes (graphismes au minimum, mais sans grosses saccades) avec son processeur octa-core jusqu’à 2,0 GHz associé à 4 Go de RAM. On sent en revanche que ça s’active sous le capot, avec la chauffe ne tardant pas à se manifester. Rien de rédhibitoire toutefois.

Côté benchmarks, notre ami ne fait évidemment pas d’étincelles. L’outil Disk Speed indique par exemple 177 Mo/s en écriture et 220 Mo/s en lecture pour la mémoire interne. Cela reste toutefois suffisant pour ne pas avoir des temps de chargement ou d’installation à rallonge.

Dans AnTuTu, le 3L 2020 se retrouve sans surprise dans les fins fonds du classement.

Une autonomie confortable, mais une charge pas très rapide

Avec une batterie de bonne capacité (4 000 mAh) et une configuration assez modeste, nous nous attendions à une autonomie confortable. Durant notre test, nous tenions 1 jour et demi sans nous restreindre. Autant dire qu’une personne sollicitant peu son smartphone peut espérer tenir les 2 jours.

Ci-dessous, deux exemples d’utilisation :

(1er cas) : Départ à 16h04 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 11h09 avec 8 % :

1 heure et 5 minutes de jeu avec le son du smartphone

20 minutes de jeu avec les écouteurs filaires

20 minutes de YouTube avec le son du smartphone

1 heure et 10 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

1 heure et 25 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

Consultations et alertes Gmail / Twitter

Surf sur Internet

Quelques SMS

12 téléchargements, dont 4 gros

Photos

Tests de débit

Benchmarks

Manipulations + captures d’écran

Une mise à jour de sécurité d’environ 500 Mo

(2e cas) : Départ à 15h42 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 9h23 avec 5 %

1 heure et 10 minutes de jeu avec le son du smartphone

45 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

20 minutes de YouTube avec le son du smartphone

5 heures et 45 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

Consultations et alertes Gmail / Twitter

Surf sur Internet

Quelques SMS

6 mises à jour d’applications

Photos

Tests de débits

Sans être interminable, grâce à la présence d’un chargeur 10 Watts dans la boîte, la charge prend quand même du temps.

Ci-dessous, un suivi de charge :

12h56 : 7 %

13h01 : 11 %

13h09 : 17 %

13h20 : 26 %

13h56 : 54 %

14h15 : 68 %

14h55 : 90 %

15h42 : 100 %

Une interface Android 10 avec de bonnes idées et quelques applications partenaires

L’Alcatel 3L 2020 profite d’une interface basée sur Android 10.

Elle s’accompagne de quelques applications issues de partenariats commerciaux tels que Booking, Facebook, Netflix, News et Officesuite. Vous pourrez les désinstaller.

On note également quelques fonctions pratiques comme :

Le thème sombre

Le mode multi-fenêtre très simple à utiliser

La possibilité d’ajuster la diagonale d’affichage pour l’usage à une main (mode portatif proposant 3,5, 4 ou 4,5 pouces)

Le choix entre la navigation grâce aux boutons virtuels ou à la gestuelle

Le mode enfants

La capture d’écran à trois doigts

Concernant enfin la partie sécurité, nous sommes passés des patchs de janvier 2020 à ceux de mars 2020, grâce à une mise à jour d’environ 500 Mo installée durant notre test.

Quant aux solutions de déverrouillage disponibles, à savoir le lecteur d’empreintes au dos ou la reconnaissance faciale, elles n’ont jamais posé problème. La reconnaissance était même à peine plus longue.

VERDICT

Après une semaine de test, l’expérience se révèle assez intéressante au regard du prix du smartphone. Alors oui, il ne proposera pas le plus beau design, le bel écran sans bordure, les plus belles photos, les beaux graphiques en jeu ou les meilleurs débits, mais l’Alcatel 3L 2020 ne présente aucun aspect totalement rédhibitoire au quotidien. C’est un smartphone qui permet un peu plus que l’essentiel, avec une autonomie convenable. Nous ne pouvons que vous le conseiller si votre budget est assez limité. Nous en garderons en tout cas un assez bon souvenir de test.