Orange planche sur un répéteur Wi-Fi 6 à destination de ses abonnés

Après avoir lancé en octobre 2019 sa Livebox 5 avec Wi-Fi 5 “intelligent”, Orange prépare un nouveau répéteur, cette fois Wi-Fi 6, révèle INpact Hardware. Une manière de pallier les carences de sa box.

Une date de commercialisation inconnue mais une phase de test en approche. Dans le cadre d’un programme expérimental baptisé “Proxima”, Orange planche actuellement sur le développement d’un répéteur Wi-Fi 6, plus performant et évolué que celui proposé depuis 1 an à ses abonnés, au prix de 89 € ou gratuit sur demande avec certaines offres.

Crédit : Orange / INpact Hardware

Au rang des principales nouveautés, la possibilité de fournir du Wi-Fi 6 dans l’habitat des abonnés. Pour cela, il faudra être raccordé à un routeur en Ethernet. Ce serait ainsi une solution maligne pour l’opérateur en vue de proposer la dernière génération de réseau sans fil à ses clients sans développer une nouvelle box et ainsi tenter de faire oublier le manque d’innovation criant sur sa Livebox 5.

Ce répéteur nouvelle génération permettra aussi et cela va de soi, de relayer la connexion Wi-Fi 5 de la Livebox. Mais aussi d’être accroché au mur.

Pour rappel, seuls Bouygues Telecom et SFR proposent le Wi-Fi 6 dans leur box dernière génération, à contrario de Free et Orange.