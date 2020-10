Free Mobile : un nouveau smartphone Samsung d’entrée de gamme débarque dans la boutique en ligne

Le Galaxy A20s est disponible à l’achat sur la boutique Free Mobile.

Une envie d’avoir un smartphone fait par un leader du marché, sans débourser des milles et des cents ? Free Mobile a ajouté au catalogue de sa boutique en ligne un nouveau modèle qui pourrait vous intéresser.

Ainsi, le Samsung Galaxy A20s est disponible dans son coloris noir avec 32 Go de stockage. A la commande, il revient à 199€, mais vous pouvez aussi échelonner le paiement en plusieurs fois. Si vous choisissez la solution 4x sans frais, vous réglerez 52€ à la commande, puis trois fois 49€ sans frais. Mais vous pouvez prolonger la durée de paiement, en payant 31€ puis 24 fois 7€ sans frais.

Lancé en 2019, ce modèle propose une batterie solide pour son positionnement (4000 mAh), et a surpris à l’époque en proposant un triple capteur photo à son dos. Le Galaxy A20s embarque un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition HD+, avec une fine encoche (Infinity-V). À l’intérieur, on retrouve un SoC octa-core cadencé à 1,8 GHz accompagné de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible via microSD. Vous pouvez retrouver sa fiche technique juste ici.