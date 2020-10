Hyperactif, Free dégaine une nouvelle vente privée dès aujourd’hui

Free Mobile proposera dès ce soir sur Veepee une nouvelle offre avec un smartphone offert.

Il les enchaîne pour booster ses recrutements. Après avoir mis fin vendredi dernier à son offre promotionnelle Veepee comprenant son forfait 100 Go et un Huawei P Smart S offert, l’opérateur récidivera dès ce soir à 19h avec une nouvelle vente privée sur le site d’e-commerce, toujours sur le mobile, soit la quatrième opération séduction depuis le mois dernier. Il s’agira encore une fois du forfait le plus onéreux de l’opérateur à 19,99€/mois avec un smartphone offert et le service Free Ligue 1 Uber Eats d’inclus. Le tout avec un engagement de deux ans.

Le rendez-vous est pris. L’offre sera proposée jusqu’au samedi 31 octobre à 8h. Une prolongation est à prévoir.