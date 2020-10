Orange, Free, SFR et Bouygues dans le top 50 des entreprises les plus admirées des Français

Les grands opérateurs télécoms français apparaissent dans le palmarès 2020 des 50 groupes les plus admirés des Français. Orange distance ses rivaux.

La crise sanitaire n’a pas changé la donne dans la deuxième édition du classement Ifop pour Eight Advisory/le JDD des 50 entreprises les plus admirées des Français. Pas de surprise donc, élu une nouvelle fois champion, l’indétrônable Décathlon avec une note de 12,4/20, devant Peugeot (11,9/20) qui conserve sa place. Sur la troisième marche du podium, EDF fait un bond de 7 rangs en un an (10,8). Leroy Merlin et Leclerc se démarquent aussi dans le top 10, les deux groupes ont profité de la pandémie en jouant un rôle important dans le quotidien des foyers.

Dans ce palmarès, les groupes bancaires sont aux abonnés absents hormis le Crédit Agricole à la 47e place. A contrario, les opérateurs télécoms nationaux largement mobilisés pendant la crise, figurent tous dans ce classement établi selon six critères comme la capacité à améliorer le quotidien des Français, sa faculté à innover et à donner une bonne image de la France, sa responsabilité environnementale et envie qu’elle suscite à y travailler.

Avec une note de 10,9/20, Orange prend la 16e place du classement et grimpe de 3 rangs, plus loin au 34e rang, on retrouve le groupe Bouygues (10,18) porté par sa filiale télécoms. Pour sa part, Free prend la 40e place avec une note de 9,73/20 et gagne trois places en un an, devant SFR 48e en progression de 7 rangs sur un an (9,49). Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de 3 011 personnes sur une liste établie de 77 entreprises.