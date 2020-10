FreeboxSMS : le système gratuit d’information de l’état de votre Freebox évolue et s’adapte à la Pop

Après être devenu début 2019, le premier service de monitoring automatisé informant gratuitement par SMS et mail les abonnés Free de l’état de leur box, FreeboxSMS se met aujourd’hui à jour. Au programme, une compatibilité avec les Freebox Pop.

Avec FreeboxSMS, un texto et un mail vous alertent instantanément si votre Freebox se désynchronise ou se resynchronise. Fort de son succès, le service déployé par un technicien itinérant de Free, a évolué l’année dernière en version 2.0, avec une accessibilité 100% online. Depuis, plus de 150 000 SMS ont été envoyés pour plus de 70 000 coupures Freebox détectées, nous informe son fondateur. Au total 1000 Freebox sont actuellement surveillées. Ce service de monitoring élaboré via la fonction Notifications SMS de Free Mobile, fonctionne avec toutes les versions de Freebox sauf V5 et Crystal. Une nouvelle mise à jour vient d’ajouter à la liste la Freebox Pop. “Grâce à notre système adaptatif que nous avons mis en place l’année dernière, il a été facile et rapide d’intégrer la dernière box de Free à notre système”, Jonathan, le développeur du service.

Cette nouvelle version améliore aussi le monitoring. Plusieurs critères de déclenchement des déconnexions des Freebox ont été modifiés afin d’éviter au maximum les “faux-positifs”. Jusqu’à présent “si les interconnexions entre notre datacenter à Strasbourg et les Freebox testées était saturées ou trop sollicitées, nous les considérions comme une déconnexion. Nous avons augmenté le temps de réponse autorisé de la Freebox afin de pallier ce soucis”.

Réactif, FreeboxSMS informe en moins de 5 minutes l’abonné par SMS et mail lorsque sa Freebox est désynchronisée, utile quand votre alarme est branchée à votre box.

Comment s’inscrire à FreeboxSMS ?

Rien de compliqué :

Être connecté au réseau de votre Freebox (obligatoire pour l’inscription, le serveur de la plateforme identifie automatiquement votre adresse IP)

Connaitre son identifiant Free-Mobile pour se connecter à son espace abonné

Récupérer la clé d’identification que vous trouverez dans les options de votre ligne Free mobile sur votre espace abonné après avoir activé l’option “Notifications SMS”

Rendez-vous sur freeboxsms.fr et cliquez sur “Vous inscrire” dans le menu du haut et vous laisser guider. Voilà le tour est joué !

Pour toute proposition autour du développement de ce service, deux possibilités : écrire au développeur à l’adresse FreeboxSMS@free.fr ou rejoindre le groupe Facebook “FreeboxSMS.fr”.