Facebook va intégrer un service d’achat sur WhatsApp à partir de 2021

Facebook a annoncé qu’il allait intégrer à WhatsApp des services d’achat in-app et d’hébergement de données dès 2021.

Depuis le rachat de WhatsApp par Facebook en février 2014, le géant des réseaux sociaux cherche des moyens de monétiser l’application de messagerie. Ce jeudi, il a annoncé que WhatsApp proposera dès 2021 des services d’achat in-app. En résumé, les entreprises auront la possibilité de vendre des produits depuis WhatsApp en passant pas les Facebook Shops. Un service de e-commerce intégré directement à la plateforme depuis mai dernier.

“La pandémie mondiale a clairement mis au jour la nécessité pour les entreprises de posséder des moyens rapides et efficaces de répondre aux besoins de leurs clients et d’effectuer des ventes. Durant cette période, WhatsApp s’est imposé comme un outil simple et pratique. Plus de 175 millions de personnes envoient chaque jour des messages vers un compte WhatsApp Business. Nos recherches montrent que, pour obtenir de l’assistance, les consommateurs préfèrent communiquer par message avec les entreprises et que, lorsque cette option leur est disponible, ceux-ci sont plus enclins à faire un achat,” a fait savoir Facebook.

De plus, un service de cloud permettant l’hébergement des messages sera accessible en 2021. Selon Matt Idema, directeur général de WhatsApp, ce service sera offert gratuitement aux entreprises qui utilisent ses outils de messagerie comme service client. Contrairement à d’autres services similaires qui facturent entre 0,50 et 9 centimes par message envoyé.

Source : Blog WhatsApp