Abonnés Freebox Pop et mini 4K : 6 chaînes cinéma de Canal+ offertes pendant un mois sur Molotov

“Plongez”, le groupe Canal+ et Molotov offrent un mois d’essai aux chaînes Ciné+ sur la plateforme de télévision par internet. Un bon plan pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K.

Plus de cinéma sans débourser un centime sur Molotov, c’est possible ! Pour toute souscription à l’option Ciné+ jusqu’au 15 novembre prochain, un mois est offert.

Habituellement proposée à 9,99€/mois sans engagement sur la plateforme aux 12 millions d’utilisateurs, cette offre inclut les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic. Mais aussi les programmes en replay et 150h d’enregistrement en HD. Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement dans le Play Store de la Freebox Pop et mini 4K.

A noter que les chaînes Ciné+ et d’autres de la filiale de Vivendi, sont en parallèle offertes aux abonnés Canal+ jusqu’au 1er décembre dans le cadre d’une opération baptisée “21h tous à la maison”. Pour les Freeanutes abonnés à Canal+, il faudra se rendre dans l’univers Canal+ pour bénéficier de ces chaînes.