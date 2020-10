nPerf : l’application intègre une nouveauté pour les tests de débit Wi-Fi sur les Freebox

nPerf pour Android se met à jour avec une nouveauté. Elle intéressera les abonnés Freebox souhaitant tester leurs débits en Wi-Fi.

Après la déclinaison iOS pour intégrer la détection 5G, au tour de la déclinaison Android de l’application nPerf de se mettre à jour. Une version 2.8.0 apporte en effet le support de l’iPV6.

Pour effectuer un test de débit en IPv6, il faut choisir manuellement un serveur qui est indiqué comme IPv6, précisent les développeurs. Or, les serveurs IPv6 n’apparaissent dans la liste que si la connexion est compatible IPv6.

Chez Free, il faudra se contenter de l’IPv6 en Wi-Fi avec une Freebox, notent les développeurs. Début 2019, l’opérateur a en effet diffusé des mises à jour sur les Freebox Delta et les Freebox Révolution pour mettre l’IPv6 par défaut et d’empêcher sa désactivation. Mai 2019, l’IPv6 avait ainsi été déployé sur plus de 70 % de son réseau.

Bien qu’il soit généralement disponible chez Orange/Sosh et Bouygues, souvent l’IPv6 n’est pas activé par défaut en cellulaire, précisent les développeurs. Il faudra alors modifier l’APN dans les paramètres système. Dans le type d’APN, il faut modifier “IPv4” en “IPv4/IPv6”.

C’est quoi l’IPv6 ?

Pour rappel, l’IPv6 est une évolution du protocole de communication IP (Internet Protocol), lequel permet d’attribuer une adresse à un appareil présent sur le réseau. Un ordinateur, un smartphone, une tablette, une console de jeu ou une box Internet. Reposant sur un plus grand nombre de caractères qui permet de générer davantage d’adresses, cette évolution répond à la démocratisation d’Internet dans le Monde et l’explosion du nombre d’appareils connectés à Internet qui nécessite d’augmenter le nombre d’adresses IP disponibles.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.