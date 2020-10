Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Pendant 9 semaines, 13 femmes vont s’affronter pour tenter d’allumer en lui la Flamme. Abonnés Freebox, de la découverte en veux-tu en voilà sur l’Aktu Free.

Après le premier épisode de The Head début octobre, Free et Canal+ remettent le couvert et offrent aux abonnés Freebox du 19 au 25 octobre le premier épisode de “La Flamme”, nouvelle série parodique du Bachelor de Jonathan Cohen (Family Business) et Jérémie Galan.

Free et @canalplus vous offrent le premier épisode de votre nouvelle série “La Flamme” du 19 au 25/10 !

Profitez-en depuis l’Aktu FREE de votre #Freebox ! #Laflamme #canalplus pic.twitter.com/VBMrCaHgul Free (@free) October 19, 2020

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur L’Aktu Free sur la Freebox Révolution (menu télévision), Delta, Freebox Mini 4k et One via le menu Home. A noter que les abonnés Freebox Pop ne peuvent pas y accéder.

“La Flamme” est diffusée sur Canal+ depuis le 12 octobre dernier à raison de 3 épisodes par semaine d’une durée d’environ 30 minutes chacun.