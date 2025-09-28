Les nouveautés de la semaine chez Free : bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Delta, Free Mobile lance une offre limitée etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Les abonnés Freebox Delta en WiFi 5 peuvent désormais migrer vers le serveur WiFi 6E depuis leur espace abonné, les clients Freebox Delta S aussi.

Abonnés Freebox et Amazon Prime : servez des cafés ou chassez des fantômes avec 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement. Plus d’infos…

Free lance de nouveaux films sur Oqee Ciné, et c’est inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G. Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV relance une chaîne TV gratuite un peu trop tôt. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

À l’occasion des French Days, Free Mobile s’associe une nouvelle fois à CertiDeal, spécialiste du reconditionné, pour proposer une offre exclusive à ses abonnés. Mais attention, cette opération est limitée dans le temps. Plus d’infos…

L’arrivée de la voix et des SMS sur 5G+ sur les Pixels de Google se précise, Free Mobile dévoile les modèles concernés. Plus d’infos…

Les nouveaux Xiaomi 15T et 15T Pro sont désormais disponibles chez Free Mobile, avec jusqu’à 200€ d’économies. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free lance la Journée des Communautés 2025 : posez vos questions les plus pressantes à Xavier Niel. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox