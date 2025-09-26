Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV relance une chaîne TV gratuite un peu trop tôt

C’est parti pour La chaîne Téléfilms de Noël by Pluto TV.

Après “Ciné 666 by Pluto TV” mi-septembre, la plateforme AVOD de Paramount Skydance Corporation, enrichit à nouveau son offre en relançant ce 26 septembre La chaîne Téléfilms de Noël by Pluto TV, soit 3 mois avant les festivités.

Il n’est jamais trop tôt pour se mettre dans l’ambiance de Noël, diront certains au vu des températures actuelles. Vous pouvez ainsi vous poser avec un chocolat chaud, seul ou en famille, pour regarder une sélection de films se déroulant durant la période des fêtes.

Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K…), Pluto TV compte aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et désormais, horreur et paranormal. Une section “à la demande” permet également de retrouver à tout moment un large catalogue de films et séries thématiques.

Il y a des news qui donnent le smile.

La chaîne Téléfilms de Noël by Pluto TV, c’est de nouveau disponible ! pic.twitter.com/7VQDS3vWEN — Pluto TV FR (@plutotvfr) September 25, 2025

