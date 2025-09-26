Amazon sur le point d’abandonner Android au profit de son propre système Vega OS sur Fire TV

Amazon s’apprêterait à franchir une étape décisive avec ses Fire TV : le géant du e-commerce pourrait abandonner Android dès cette semaine pour lancer Vega OS, son propre système d’exploitation, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour ses appareils connectés.

Les Fire TV d’Amazon pourraient bientôt connaître un tournant majeur. Selon plusieurs sources concordantes, le groupe s’apprêterait à remplacer Android par son propre système d’exploitation, baptisé Vega OS. L’annonce officielle pourrait intervenir dès le 30 septembre, lors de l’événement organisé par l’entreprise. Un choix stratégique qui marquerait une rupture nette avec l’écosystème de Google.

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulaient autour du développement d’un OS maison. Dès 2023, des rapports avaient évoqué le projet, mais Amazon semble avoir accéléré les choses récemment. La société aurait même déjà engagé des discussions avec de grands éditeurs afin d’assurer la compatibilité de leurs applications avec Vega OS. Une offre d’emploi publiée il y a peu, mentionnant explicitement le nouvel OS avant d’être modifiée, a renforcé les soupçons. Elle laissait entendre un lancement progressif à partir de 2025.

Le basculement vers Vega OS ne devrait cependant pas concerner les appareils déjà en circulation. Amazon réserverait ce nouveau système à ses futurs Fire TV, tandis que les modèles actuels continueraient de recevoir des mises à jour basées sur Android. Cette transition en douceur permettrait d’éviter une coupure brutale pour les millions d’utilisateurs existants.

La stratégie adoptée pour les tablettes Fire pourrait être différente. Amazon miserait sur une expérience Android plus « pure » pour ses prochains modèles, tout en envisageant d’équiper certaines gammes d’entrée de Vega OS. Ce dernier, plus léger, pourrait convenir à des appareils moins puissants, même si ce choix soulève déjà des interrogations sur la logique de la répartition entre tablettes et Fire TV.

Avec Vega OS, Amazon semble vouloir renforcer son indépendance face à Google et reprendre la main sur l’évolution de son écosystème. Reste à voir comment les utilisateurs accueilleront ce changement et si les éditeurs de contenus suivront le mouvement.

