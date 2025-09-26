Quand Orange connecte sa 5G+ à des systèmes de paiement

Orange connecte les paiements de l’Orange Vélodrome à sa 5G+.

Les grands rassemblements dans un stade comme l’Orange Vélodrome entraînent souvent une saturation du réseau mobile, avec à la clé des ralentissements, voire des blocages, sur les terminaux de paiement. Pour éviter ces désagréments lors des matchs ou concerts accueillant plus de 70 000 spectateurs, Orange et Mars 360, société gestionnaire du stade marseillais, ont mis en place une nouvelle solution connectée à la 5G+.

Concrètement, l’opérateur a déployé des Flybox 2, des boîtiers qui permettent aux terminaux de paiement de se connecter directement à la 5G+ via le network slicing. Ce découpage du réseau mobile en “tranches” offre aux paiements une bande passante dédiée, prioritaire et sécurisée, même lorsque le stade est saturé par des dizaines de milliers de connexions simultanées. Résultat : les transactions passent désormais de façon fluide, sans attente ni échec de validation.

Les tests réalisés lors des concerts de l’été au Vélodrome se sont révélés concluants. Fort de cette réussite, le dispositif devrait rapidement être élargi aux contrôles d’accès, et pourrait même inspirer d’autres déploiements dans des environnements très fréquentés : festivals, gares, ports ou aéroports. Autre atout : cette solution est rapide à mettre en place et ne requiert pas d’investissements lourds, ni en matériel ni en abonnement. Un moyen simple et efficace d’améliorer l’expérience des spectateurs, tout en facilitant la gestion logistique des organisateurs d’événements. Et l’opérateur entend utiliser cette technologie pour d’autres usages, notamment autour de la sécurité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox