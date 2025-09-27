Free lance la Journée des Communautés 2025 : posez vos questions les plus pressantes à Xavier Niel

Le vendredi 3 octobre prochain, Free accueillera sa fidèle communauté au sein de son siège social à Paris pour une journée dédiée à son bilan de l’année, sa stratégie du moment et ses futures nouveautés.

Comme chaque année, Univers Freebox sera présent à la Journée des Communautés Free. Le rendez-vous est fixé vendredi 3 octobre 2025 à partir de 10h30, au siège de Free, 16 rue de la Ville l’Évêque, Paris 8e. À cette occasion, une session de questions-réponses avec Xavier Niel, Nicolas Thomas et plusieurs intervenants est prévue. Nous invitons nos lectrices et lecteurs à déposer leurs questions en commentaires de cet article : nous en relayerons un maximum pendant l’échange sur place.

Ce qu’annonce Free

L’invitation adressée aux communautés précise la date, le lieu et l’heure du rassemblement, avec la possibilité d’indiquer en amont les métiers/intervenants que nous souhaitons entendre. Free indique que ses dirigeants partageront les projets de l’année et répondront comme à chaque fois à nos questions les plus précises, en toute transparence mais en partie en “off”.

