Free accélère la modernisation : Freebox Révolution, mini 4K, One, Pop, et Delta… comment quitter sans douleur votre box WiFi 5 pour beaucoup mieux

Chez Free, la modernisation s’accélère : l’opérateur pousse ses clients vers des équipements et offres plus récents jusqu’au WiFi 6E et WiFi 7 via des parcours de migration simplifiés et, selon les cas, des frais offerts. En parallèle, les Freebox Crystal et Freebox One tireront leur révérence au 31 décembre 2025, avec des bascules prises en charge.

Comment passer à une Freebox plus récente avec notamment un meilleur WiFi quand on est abonné de longue date ? Free multiplie les incitations depuis de nombreux mois. Si l’opérateur a par exemple officialisé la fin de service des Freebox Crystal et One d’ici la fin de l’année. Les abonnés concernés on reçu des messages les invitant à migrer sans frais vers des offres actuelles (Pop, Ultra, Delta), et Free a même baissé le prix de l’offre Delta pour encourager les clients One à passer le cap en migrant vers cette box. Objectif : faire disparaître les dernières box WiFi 5 et homogénéiser le parc autour de matériels plus performants.

De Freebox Révolution et mini 4K à mieux

Pour les abonnés Révolution et mini 4K, Free propose diverses offres ciblées : opérations avec frais de migration offerts et prix promo la première année pour basculer vers la Freebox Ultra ; campagnes ciblées “Exclusivement pour vous” dédiées par exemple aux abonnés Freebox mini 4K pour passer gratuitement à la Freebox Pop, Delta ou Ultra. Ces gestes commerciaux, visibles directement dans l’Espace abonné des clients éligibles, s’ajoutent à un déblocage de la migration vers la Freebox Pop WiFi 7 pour les abonnés Révolution avec TV by Canal (frais standard 49 € ). Certains d’entre eux se voient également offerts les frais de migration vers la Freebox Ultra.

Les échanges de serveur

Autre voie, plus simple encore si vous restez sur la même offre : l’échange du Server uniquement. Les détenteurs d’une Freebox Pop en Wi-Fi 5 ou 6 peuvent demander le Server Pop Wi-Fi 7 (bi-band) depuis l’Espace abonné. Free annonce un Wi-Fi jusqu’à deux fois plus rapide qu’en Wi-Fi 6, la connexion de 64 appareils, un bouton marche/arrêt et un mode veille totale. L’échange est réservé à la fibre et facturé 49 € lorsqu’aucune remise n’est appliquée.

Même logique côté Freebox Delta : après des années d’attente, l’échange du Server Delta WiFi 5 vers le Server Delta WiFi 6E est désormais ouvert avec retrait en relais et frais affichés à 49 €. Les abonnés Delta S sont également concernés.

De Pop et Delta à Ultra Essentiel sans frais

Enfin, Free pousse aussi vers le haut de gamme en offrant les frais de migration depuis la Freebox Pop et Delta vers la Freebox Ultra Essentiel, sans changement de prix d’abonnement pour les clients Delta ciblés. Là encore, tout se passe dans l’Espace abonné, et l’éligibilité dépend des campagnes de fidélisation en cours.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox