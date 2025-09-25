Free Mobile lance une nouvelle offre spéciale avec Certideal pour ses abonnés mais il faudra faire vite

À l’occasion des French Days, Free Mobile s’associe une nouvelle fois à CertiDeal, spécialiste du reconditionné, pour proposer une offre exclusive à ses abonnés. Mais attention, cette opération est limitée dans le temps.

Les abonnés Free Mobile ont reçu un mail leur présentant une nouvelle promotion : jusqu’au 30 septembre 2025, ils peuvent profiter de 20 € de remise immédiate sur tout le site CertiDeal. Une réduction supplémentaire de -5 % continue en plus automatiquement à être appliquée grâce à leur forfait Free Mobile.

Des iPhone reconditionnés à prix cassés

CertiDeal met en avant plusieurs modèles d’iPhone à prix attractifs :

iPhone SE 2 (2020) à partir de 99,74 €,

iPhone 12 à partir de 191,89 €,

iPhone 13 à partir de 270,74 €,

iPhone 12 Pro à partir de 289,74 €.

Tous ces smartphones bénéficient d’une garantie de 30 mois, sont testés pendant 21 jours et sont reconditionnés en France.

Comment en profiter ?

Pour bénéficier des réductions, l’abonné doit passer commande sur le site CertiDeal, puis confirmer son achat depuis son Espace Abonné Free, dans la rubrique dédiée. Les nouveaux abonnés peuvent également profiter de l’offre en souscrivant un forfait Free Mobile après avoir passé leur commande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox