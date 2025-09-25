Les nouveaux Xiaomi 15T et 15T Pro sont désormais disponibles chez Free Mobile, avec jusqu’à 200€ d’économies

Free Mobile enrichit son catalogue avec les nouveaux Xiaomi 15T et 15T Pro. Les deux modèles haut de gamme, fraîchement dévoilés par la marque chinoise, sont proposés via l’offre Free Flex avec des remises et remboursements réservés aux abonnés. Résultat : des tarifs particulièrement attractifs pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper du dernier smartphone de Xiaomi sans débourser la totalité du prix d’un coup.

Xiaomi a présenté ce mercredi 24 septembre à Munich ses nouveaux smartphones haut de gamme, les 15T et 15T Pro. Fidèle à la tradition de la série T, le constructeur met en avant la photo, développée en partenariat avec Leica, mais les deux modèles affichent également de solides arguments en matière d’écran, de performances et de connectivité.

Chez Free Mobile, il est possible de profiter de prix avantageux sur les nouveaux Xiaomi 15T et 15T Pro grâce à l’offre Free Flex, avec une remise supplémentaires pour ceux disposant déjà d’un abonnement Free Mobile. Le prix au comptant restant le même grâce aux remises et offres de remboursement.

Modèle Prix à la commande Loyers (24 mois) Option d’achat Prix total sans remboursement Remboursement Prix final avec remboursement 15T Pro 512 Go 201 € 24,99 €/mois 98 € 899 € -200 € 699 € 15T Pro 512 Go (pour les abonnés Free Mobile) 101 € (au lieu de 201 € grâce à -100 €) 24,99 €/mois 98 € 799 € -100 € 699 € (réservé abonnés Free Mobile) 15T 256 Go 141 € 17,99 €/mois 76 € 649 € -140 € 509 € 15T 256 Go (pour les abonnés Free Mobile) 71 € (au lieu de 141 € grâce à -70 €) 17,99 €/mois 76 € 579 € -70 € 509 € (réservé abonnés Free Mobile)

Le Xiaomi 15T Pro hérite d’un triple module photo comprenant un grand-angle de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et surtout un téléobjectif Leica 5x Pro de 50 Mpx, grande nouveauté de cette génération. Celui-ci permet un zoom optique de 5x, extensible jusqu’à 20x sans perte notable de qualité. L’avant est doté d’un capteur de 32 Mpx.

Le 15T, de son côté, conserve la même configuration, mais sans le téléobjectif Leica 5x Pro.

Les deux modèles adoptent un écran AMOLED de 6,83 pouces, le plus grand jamais proposé sur un modèle T. Compatible avec une luminosité maximale de 3.200 nits, il affiche un rafraîchissement jusqu’à 144 Hz (120 Hz pour le 15T). Protégé par du Corning Gorilla Glass 7i, il promet une meilleure résistance aux rayures.

Sous le capot, Xiaomi fait confiance à MediaTek :

le Dimensity 9400+ pour le 15T Pro,

le Dimensity 8400-Ultra pour le 15T.

De quoi garantir une utilisation fluide, même en multitâche ou lors de sessions de jeu gourmandes, grâce au système de gestion thermique Xiaomi 3D Iceloop. Le dos est recouvert de fibre de verre unifiée, tandis que le 15T Pro bénéficie d’un cadre en alliage d’aluminium 6M13 pour renforcer la protection contre les chutes. Les deux smartphones embarquent une batterie de 5.500 mAh :

67 W en charge filaire pour le 15T,

90 W filaire + 50 W sans-fil pour le 15T Pro.

Xiaomi introduit la technologie Astral Communication, qui comprend une fonction Offline Communication : il est ainsi possible de passer des appels directs entre deux 15T (jusqu’à 1,3 km) ou deux 15T Pro (jusqu’à 1,9 km), même sans réseau cellulaire ni Wi-Fi.

