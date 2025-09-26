Abonnés Freebox et Amazon Prime : servez des cafés ou chassez des fantômes avec 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Amazon Prime Gaming accueille cette semaine deux nouveaux titres à découvrir gratuitement : un jeu de gestion pixel art teinté de roman visuel, et une enquête surnaturelle remplie de mystères.

Comme chaque semaine, Amazon enrichit son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Deux nouveaux jeux rejoignent l’offre et resteront disponibles pendant au moins 33 jours. Une fois récupérés, ils demeureront accessibles indéfiniment, même après la fin de cette période. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Mystical Riddles: Ghostly Park vous entraîne dans une enquête surnaturelle autour d’un parc d’attractions devenu lieu de cauchemars. Chargé de découvrir ce qui est arrivé aux victimes de mystérieuses disparitions, vous serez guidé par Allison, à la recherche de sa sœur. Résolvez des énigmes, affrontez des esprits hostiles et levez le voile sur les secrets de ce lieu hanté. Une aventure où le destin de nombreuses âmes repose entre vos mains.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Pixel Cafe vous plonge dans un univers en pixel art où se mêlent gestion du temps façon arcade et récit narratif riche en émotions. Aux commandes de Pixel, vous devrez servir les clients dans dix cafés différents, perfectionner vos talents de barista et de cuisinier, tout en découvrant une histoire familiale s’étendant sur trois générations. Entre personnalisation de la maison de votre grand-mère, bande-son originale signée Arkadiusz Reikowski et ambiance urbaine colorée, Pixel Cafe combine gameplay rythmé et narration sensible.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox