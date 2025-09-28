Le saviez-vous : Free Mobile offre la TV en illimitée à la majorité de ses abonnés

Certains ne le savent pas et pourtant, l’application TV OQEE by Free est incluse sans surcoût avec le Forfait Free 5G et la Série Free mais aussi via les offres Veepee. Seuls les clients du forfait 2 € n’y ont pas droit.

Oqee c’est l’application de Free disponible sur de nombreux supports qui donne accès à la TV en direct et aux services de replay de plus 260 chaînes incluses, avec des fonctions comme le contrôle du direct ou le retour au début. Si tous les abonnés Freebox y ont accès, sont également éligibles tous les abonnés au Forfait Free 5G ainsi que ceux à la Série Free et de nombreuses Veepee. En revanche, les abonnés au forfait 2 € (y compris la version à 0 € pour les clients Freebox) ne bénéficient pas de l’accès à OQEE.

L’usage est illimité côté visionnage : il n’existe pas de quota d’heures dans l’app, même si la data mobile consommée est décomptée de l’enveloppe Internet de votre forfait. On y trouve aussi OQEE Ciné, le service gratuit financé par la publicité, qui propose environ 600 films et séries accessibles directement depuis l’application. Il est aussi à noter que les abonnés Free Mobile ont uniquement accès aux chaînes incluses, et non aux flux payants. Aujourd’hui, Free Mobile compte 15,5 millions de clients dont 3,6 millions au forfait 2 €.

