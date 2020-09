Marie Sophie Lacarrau succède à Jean-Pierre Pernaut à la présentation du “13 Heures” de TF1.

Actuellement à la présentation du JT sur France 2, concurrent direct de celui de la première chaîne. Marie-Sophie Lacarrau est pressentie pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du “13 Heures” de TF1.

Dans les années 2000, elle a débuté sa carrière sur l’antenne de France 3 Midi-Pyrénées, repéré par Paul Nahon ancien directeur de l’information de France3, elle est nommée à la présentation du 19/20 national. Elle est également le joker des “13 Heures” et “20 Heures” de France 2 entre 2014 et 2016. Et depuis la rentrée 2016, elle est la présentatrice principale du “13 Heures” de France 2, poste qu’elle occupe toujours actuellement.

Jean-Pierre Pernaut tirera sa révérence à la présentation du JT de mi-journée de TF1, le 18 décembre prochain. Il accompagnera sa successeure lors de la transition : « Je le ferai bien volontiers, quel que soit le candidat retenu par la direction. J’ai envie d’un vrai passage de témoin. Les choses peuvent se faire en bonne intelligence » a affirmé la figure de proue du JT de TF1 au Figaro. Marie-Sophie Lacarrau devrait prendre les commandes complètes du rendez-vous de l’information de mi-journée à partir du 4 janvier.