Grand retour de la Premier League sur Canal+ ce mercredi avec deux rencontres

Les joueurs de football anglais vont reprendre le chemin des stades de foot avec le retour de la Premier League sur Canal+.

Le championnat anglais était à l’arrêt depuis le début de la crise sanitaire, mais ce mercredi 17 juin sur Canal+ ou Canal+ SPORT ainsi que sur la chaîne digitale dédiée sur myCANAL : Canal+ Premier League, retrouvez les premiers matchs anglais en direct ce soir dès 19h00.

Une journée spéciale est mise en place avec deux documentaires “Sport Reporter” avec “Saturday Foot Fever”, dans les coulisses d’un samedi de foot en Angleterre, et “Celtic Family”, respectivement à 17h30 et 18h. À 18h35, enchainez avec “Match of ze day” en direct et en clair avec Joris Sabi avec Florent Sinama Pongolle pour donner toutes les infos d’avant match.

Des 19h, retrouvez le coup d’envoi pour la rencontre Aston Villa contre Sheffield United, le match sera commenté par Anthony Tobelem et Jean-Luc Arribart et à 21h15 le match opposant Manchester City à Arsenal sera commenté par Stéphane Guy et Habib Beye. Cette programmation spéciale s’achèvera sur le débrief en direct des deux rencontres avec “Match of the day debrief”.

