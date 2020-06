France 2 : la fête de la musique organisé a l’Accor Arena se fera finalement avec du public

France 2 avait annoncé une soirée sans public à l’Accor Arena de Paris afin de célébrer la fête de la musique.

France 2 a modifié ses plans, la soirée organisée à l’occasion de la fête de la musique qui se déroulera à l’Accor Arena vendredi 19 juin, se déroulera finalement avec des spectateurs. L’événement se nomme “Tous ensemble pour la musique !” et sera présenté par Laury Thilleman et Garou.

L’Accor Arena a une capacité de 20 000 personnes mais évidemment il n’y aura pas salle comble, afin de respecter les mesures sanitaires misent en place, seulement 2 000 personnes pourront assister à l’événement.

La soirée accueillera une quarantaine d’artistes comme Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Garou, Gims, Claudio Capeo, Benjamin Biolay, Pascal Obispo, Dadju, Tryo, Benabar, Camelia Jordana, Boulevard des airs, LEJ, Thomas Dutronc, Amir, Chris, Kendji Girac, Vitaa et Slimane, Tom Leeb… et des nouveaux talents tels que Suzane ou l’artiste belge Lous and The Yakuza.