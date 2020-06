Le dealer de cocaïne des stars de la télé vient d’écoper d’un an de prison

Certaines stars du monde de la télévision faisaient parti du répertoire du jeune dealer.

Il se nomme Mounir, il a 34 ans et il vient d’écoper d’un an de prison ferme pour trafic de drogue. Mounir fournissait plusieurs animateurs d’émissions télé, tout au long de l’enquête le dealer avait été mis sur écoute et de nombreux noms appartenant au showbiz sont ressortis. La police judiciaire a révélé quelque conversation dont celle d’une animatrice de C8 “Attends-moi trente secondes, je sors d’une émission”. ” Quand tu veux, avant 20 heures, mon chat. Et promis je suis là ! C’est au 15 de la rue T… Et appelle quand tu es en bas, je te ferai monter… des bisous… “, ajoute-t-elle dans un message différent.

Après une enquête d’un an et demi et une longue infiltration, le 11 avril 2016, l’attente a portée ses fruits. L’étau s’est resserré autour du réseau lorsque 45 KG de cocaïne en provenance du Brésil ont atterri en France sur un vol de la compagnie Air France. Fin de la partie, l’ensemble du réseau avait été arrêté.

Source : Le Parisien