Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une mise à jour importante améliorant le WiFi des Freebox, activation des SMS par 4G et WiFi pour les abonnés mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free passe enfin à l’HDR avec le lancement de deux nouvelles versions de France 2 et France 3 sur la Freebox (Player TV Free TV et Devialet ).

Lancement d’une nouvelle mise à jour du serveur de ses Freebox, avec les détails et évolutions comme une amélioration pour le WiFi 6E et 7 des Freebox Delta, Ultra et Pop. Plus d’infos…

Free booste le WiFi des Freebox Révolution et mini 4K. Plus d’infos…

Free propose désormais plus de 600 films et séries gratuitement à ses abonnés avec sa plateforme Oqee Ciné. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : ne loupez pas ces trois jeux offerts, l’un d’eux est tiré d’une licence devenue culte, Baldur’s Gate : Enhanced Edition, Youtubers Life 2, et Maneater. Plus d’infos…

Freebox Connect permet désormais d’être informé sur iOS d’une mise à jour sur votre box pour ne pas louper les nouveautés apportées par Free. Plus d’infos…

Les abonnés Free peuvent se connecter désormais avec Face ID et l’authentification par empreinte digitale à l’application de gestion de compte de Free via un smartphone Android et un iPhone. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Oqee améliore les tranches horaires du Guide TV sur les smartphones Android. Plus d’infos…