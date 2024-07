Le saviez-vous : Free permet à tous ses abonnés Freebox de lancer un diagnostic complet sur leurs appareils jugés trop lents

Votre connexion n’est pas suffisante ? Pour aider ses abonnés Freebox, Free met à disposition un outil de diagnostic réseau afin d’analyser et paramétrer au mieux leur WIFi mais aussi désormais d’être dépanné sur un appareil jugé trop lent.

Difficulté à se connecter, manque de débit ou portée trop réduite, les abonnés Freebox Ultra, Pop, Delta, Révolution et mini 4K peuvent parfois rencontrer des problèmes de connexion ou d’utilisation du réseau WiFi. Beaucoup ne le savent pas mais l’opérateur leur permet d’accéder facilement à un outil de diagnostic officiel.

Celui-ci se trouve au sein de l’application Freebox Connect, disponible gratuitement sur les smartphones Android et sur iOS pour les iPhone. Il suffit alors de se rendre dans “Réseau” dans la partie inférieure de l’écran. De là, vous pourrez alors accéder à la rubrique “Diagnostic réseau” qui n’est autre que l’ancien “Diagnostic WiFi”.

Mon appareil est trop lent

Une fonction intéressante est alors proposée : le dépannage d’un appareil lent. L’opérateur l’indique, des lenteurs peuvent avoir plusieurs causes comme des interférences réseau, et l’utilisation de toute la bande passante. Il vous sera alors demandé de choisir l’appareil en question comme par exemple votre ordinateur, smartphone ou Apple TV. Une analyse sera lancée, afin de déterminer la qualité d’usage possible en matière d’envoi de mail, de navigation web, de visualisation de la TV en HD et de vidéos en 4K. Si rien est à signaler selon l’outil et que le problème persiste, l’application proposera alors de contacter un conseiller, notamment via Free Proxi pour les clients éligibles. Un renvoi sera alors effectué vers l’application d’espace abonné “Free”.

L’opérateur propose également dans la même rubrique de vérifier votre configuration WiFi. Peu de temps après le lancement du test (moins de 10 secondes dans notre cas), l’outil affichera les résultats, en indiquant les paramètres vérifiés (type de protection, visibilité du réseau, largeur de bande et état de fonctionnement) et les ajustements recommandés.

Un autre outil de diagnostic pour les abonnés Freebox Pop et Ultra

Fin décembre 2020, Free a déployé une mise à jour du système sur le player Pop (Player Free TV 4K) apportant un nouvel outil de diagnostic, testé par la rédaction. Baptisé “Diagnostics Freebox”, cet utilitaire est à retrouver dans la rubrique applications de l’interface Android de la box. Celui-ci passe en revue les parties réseau (mode de connexion, par exemple), audio (volume en cours, par exemple), vidéo (mode d’affichage du player), Bluetooth (pourcentage de batterie de la télécommande notamment) et TNT. Un bouton permet d’envoyer le rapport en vue de statistiques concernant les problèmes rencontrés par les utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox