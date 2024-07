Free propose désormais plus de 600 films et séries gratuitement à ses abonnés avec sa plateforme Oqee Ciné

Le service AVOD de Free s’enrichit de 5 nouveaux films cette semaine. Son catalogue passe un cap.

Oqee Ciné, le service de streaming inclus pour les abonnés Freebox et forfait mobile Free 5G, propose chaque semaine une sélection exclusive de films et séries. Accessible sur la chaîne 39, dans l’espace Vidéos/VOD des Player TV Freebox, via l’application Oqee by Free sur de nombreux supports comme les Smart TV Samsung, LG et Philips, cette plateforme offre désormais “plus de 600 œuvres en illimité avec publicités”, annonce l’opérateur. Cette semaine, Oqee Ciné met à l’honneur des films d’action à travers une sélection spéciale et des nouveautés à découvrir.

On commence avec Machete, un film d’action explosif où Danny Trejo incarne un ancien agent fédéral mexicain en quête de vengeance. Ses talents de combattant et son sens de la justice font de ce film un incontournable pour les amateurs de scènes de combat intenses.

Un mélange de drame et d’action, cela vous tente ? Essayez Le Bagarreur qui suit les aventures d’un boxeur déterminé à faire sa place dans le monde des combats clandestins. Ce film promet des affrontements spectaculaires et une immersion dans le milieu impitoyable de la boxe.

Dans Mission Alcatraz, un agent infiltré dans la célèbre prison d’Alcatraz doit déjouer une évasion planifiée par un dangereux criminel. Son nom parle de lui même, dans Horreur dans la Ville, les habitants doivent unir leurs forces pour survivre à une nuit cauchemardesque.

On garde le meilleur pour la fin ? Plongez dans un univers futuriste avec Final Fantasy: Les Créatures de l’Esprit. Ce film d’animation, basé sur la célèbre franchise de jeux vidéo, vous emmène dans une aventure épique pour sauver la Terre d’une invasion extraterrestre.

Source : Portail Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox