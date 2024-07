Free inaugure son nouveau service NOC pour ses réseaux fixe et mobile

L’opérateur vient de lancer un nouveau centre d’opération pour surveiller ses réseaux.

Afin de superviser ses réseaux, qu’ils soient constitués d’antenne ou de fibre optique, Free met en place un service NOC dans son siège. Il vient d’en inaugurer un nouveau, en présence de Nicolas Thomas et Xavier Niel.

Le NOC (Network Operations Center) permet “de faire une supervision du réseau de bout en bout” et ainsi de rendre le service de Free “plus performant”, explique Zaïna Belgacem, ingénieure Support Technique VDR dans une vidéo du groupe Iliad. En ce centre sont regroupées deux équipes différentes : les équipes Free Mobile qui s’occupent de l’ingénierie radio et les équipes Free Réseau qui s’occupent du fixe et de la transmission. Une manière de combiner deux expertises en un seul lieu.

Ce nouvel espace a été pensé pour être spacieux et confortable et la migration des techniciens et ingénieurs a été rapide, ce qui a permis de le rendre opérationnel tout de suite. D’autant que dans ce NOC, toutes les équipes sont accessibles : supervision, support… Dans une salle plus spacieuse. Lors de l’inauguration, un vote a même été proposé pour déterminer le logo de ce service NOC.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox