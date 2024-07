“Avec notre 5G, fini l’excuse je passe sous un volcan”, Free ouvre deux nouvelles boutiques coup sur coup

Clermont Ferrand et Salon de Provence accueillent une nouvelle boutique Free.

Free inaugure une deux nouvelles boutiques. Située au 29 place de Jaude en plein centre de Clermont Ferrand, la première a ouvert ses portes le 12 juillet. “Avec notre 5G, fini l’excuse je passe sous un volcan”, s’est amusé l’opérateur à cette occasion. Il s’agit de sa deuxième ouverture dans le département après celle d’Aubière en 2022, située non loin de la 22ème ville la plus peuplée de France.

“Free s’installe dans ton Salon…de Provence”

Dans la foulée, Free a inauguré dans le sud de la France un autre espace de ventes et conseils. Les habitants de Salon de Provence et des environs dans le département des Bouches-du-Rhône peuvent désormais profiter des offres et des services Free dans un espace spécialement dédié. “Free s’installe dans ton Salon…de Provence”, a annoncé l’opérateur sur son portail.

L’équipe de la boutique est à leur disposition pour les conseiller et les accompagner au 24 rue Gimon. Dans le département, l’opérateur compte déjà 7 magasins ( quatre à Marseille, une à Aix-en-Provence, Vitrolles et Aubagne), la prochaine inauguration est prévue le 17 juillet à Marseille Bonneveine.