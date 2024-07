Du nouveau en juillet sur le réseau de distribution de Free

Les boutiques Free sont de plus en plus nombreuses à Marseille et ses environs.

Le réseau de distribution de Free ne cesse d’évoluer. En l’espace de quatre ans, le nombre de boutiques Free a ainsi doublé dans l’hexagone pour dépasser aujourd’hui les 230 espaces de ventes et conseils.

Après plusieurs ouvertures en mai (Paris, Cahors, Villiers-en-Bière), et en juin (Saintes, Douai, La Rochelle, Epinal), Free poursuit l’amélioration du maillage de son réseau de distribution avec l’inauguration en juillet de deux boutiques. Les habitants de Vitrolles et des environs dans les Bouches-du-Rhône peuvent désormais profiter des offres et services Free dans un espace dédié. Située au sein du centre commerciale Carrefour, l’équipe de la boutique les attend depuis le 9 juillet. Dans le même département, une nouvelle boutique Free ouvre également ses portes ce 10 juillet au cœur du Centre Commercial Les Terrasses du Port, à Marseille. C’est la quatrième ouverture dans la cité phocéenne après celles de La Canebière, La Valentine, et de Marseille Avant Cap. Une nouvelle ouverture est prévue à Bonneveine le 17 juillet prochain. Une autre inaugurations est prévue prochainement à Saint-Avold en Moselle.

Dans une boutique Free, les conseillers sont à disposition pour guider les abonnés et prospects dans leurs démarches et répondre à toutes leurs questions. Il est possible tester la gamme complète des Freebox (Freebox Ultra, Freebox Pop, Freebox Révolution Light) ou d’acheter un smartphone et répartir directement avec.

