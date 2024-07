Disponible gratuitement sur les Freebox, la chaîne B Smart vient d’être rachetée et va changer de nom

La chaîne d’info éco et business va être renommée suite à son rachat après quatre ans d’existence.

Le projet B Smart avait été lancé par un ancien de BFM Business, Stéphane Soumier, en juin 2020 sur les Freebox et les box d’Orange et Bouygues Telecom. Incluse dans le bouquet basique de l’opérateur de Xavier Niel et disponible sur le canal 349, la chaîne entend proposer des contenus dédiés aux entrepreneurs et patrons de TPE/PME…

Elle a été rachetée par Ficade, groupe de médias et de communication d’entreprise qui détient notamment des titres de presse écrite comme L’informaticien, Décideurs, L’expert… Autant de titres avec lesquels la chaîne pourra entamer des synergies dans sa nouvelle version nommée B Smart 4 Change. Elle entend donner la parole “aux dirigeants et aux entrepreneurs, aux experts et aux intellectuels, aux porteurs d’innovation, à toutes celles et ceux qui par leur leadership marquent leur temps, leur industrie, leur filière”.

Côté organisation, les 20 employés de la chaîne resteront ainsi que le fondateur Stéphane Soumier, mais Ficade entend utiliser la chaîne pour couvrir les évènements qu’il organise, plus de 80 chaque année, en échange d’une visibilité de la chaîne sur les titres de presse qu’il détient. Elle continuera d’être diffusée chez les opérateurs partenaires (Free, Orange et Bouygues), et des discussions sont en cours pour un lancement sur les box de SFR.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox