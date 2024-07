Bouygues Telecom veut innover sur l’IA générative et s’en donne les moyens

Bouygues Telecom lance l’IA Factory, un espace dédié à l’innovation en IA générative en regroupant des experts de différents domaines, L’opérateur souhaite concrétiser les avancées technologiques en projets industriels tout en restant ouvert aux collaborations externes pour enrichir son écosystème.

Bouygues Telecom, fidèle à son ADN d’innovation, franchit une nouvelle étape en matière de technologie en lançant son IA Factory. Ce projet ambitieux, basé au Technopôle de Meudon, vise à explorer et à exploiter les multiples potentialités de l’intelligence artificielle générative.

Cet espace s’inscrit dans la continuité des efforts de Bouygues Telecom pour intégrer l’IA dans ses processus. Stéphane Allaire, directeur Innovation et Business Emergents, explique : “Depuis plus d’un an, nous avons vu éclore des myriades de projets relatifs à l’IA générative. Notre GPT interne, LucIA, a permis de partager cette avancée technologique et de l’appréhender. Maintenant, il est crucial de concrétiser ces savoirs dans une phase plus industrielle.”

Olivier Levacher, responsable de l’IA Factory, renchérit : “La création de l’IA Factory offre un espace dédié à l’IA sous toutes ses formes, permettant aux équipes de collaborer, d’innover et d’accélérer la mise en production de projets ambitieux.”

L’IA Factory se distingue par sa structure collaborative et pluridisciplinaire. Stéphane Allaire souligne l’importance de regrouper des collaborateurs de différents horizons pour stimuler la collaboration et maintenir des standards élevés en matière de qualité et de conformité. “IA générative, juridique, sécurité, data, achats, SI : toutes ces expertises seront réunies pour tirer le meilleur de l’intelligence artificielle,” précise-t-il. Mensuellement, les équipes présentent leurs projets pour obtenir des retours constructifs, favorisant une amélioration continue.

Source : Bouygues Telecom

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox