Free lance officiellement France 3 UHD sur les Freebox

Rendez-vous sur le canal 103 des Freebox pour profiter de France 3 en 4K. Ce flux temporaire prendra fin à la clôture des jeux paralympiques.

Comme prévu, France 3 UHD est désormais disponible sur les Freebox Pop, Ultra, Delta, mini 4K et One mais aussi sur son application Oqee. Après le lancement la semaine dernière de France 2 UHD, les équipes de l’interface TV de l’opérateur officialisent ce 10 juillet la disponible de cette nouvelle chaîne 4K sur le canal 103.

France 3 UHD sera active pour toute la durée des JO de Paris, soit jusqu’au 10 septembre. Les abonnés Freebox Révolution et Crystal peuvent y avoir accès via l’application Oqee, par exemple sur Apple TV, Smart TV Samsung, LG, Philipps et Android TV. Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K et d’avoir un débit supérieur à 17 Mbit/s.

France 3 UHD doit également être diffusée dès aujourd’hui sur les box des opérateurs, mais aussi sur la TNT (canal 53). Actuellement plus de 50% des Français ont accès à la à France 2 UHD sur la TNT, il en sera de même pour sa petite soeur. D’autres émetteurs seront mis en service jusqu’en juillet 2024 afin de couvrir, à terme, environ 70% de la population.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox