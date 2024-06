Plus de 50% des Français ont désormais accès à la nouvelle chaîne France 2 UHD sur la TNT

Grâce à la mise en service de 27 nouveaux émetteurs, 3.5 millions de personnes supplémentaires ont accès à France 2 UHD via la TNT.

L’objectif reste de proposer le canal 4K de France 2 à 70% des Français avant les JOet le déploiement sur la TNT continue. Une sixième phase vient de s’achever et ce sont désormais 35.5 millions de personnes qui peuvent y accéder via la TNT en France, soit plus de 50% de la population.

“Ce mardi 11 juin, la diffusion a démarré pour environ 3,5 millions d’habitants en Centre-Val de Loire, en Bourgogne-France-Comté, en Grand-Est, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes” annonce ainsi TDF. Cela a été rendu possible en activant 27 nouveaux émetteurs, dont notamment les sites TDF emblématiques de diffusion de Brest-Roc Trédudon, Orléans-Trainou, Troyes-Les Riceys, Bourges-Neuvy, Auxerre-Molesmes et Perpignan-Pic de Neulos.

70% de la population couverte d’ici les JO, France 3 UHD dès le 10 juillet

Depuis janvier 2024, les cinq premières phases de déploiement avaient déjà permis de couvrir, en partie, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence Alpes-Côte d’Azur ainsi que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le canal 52 en territoire métropolitain et sur le canal 22 en Outre-mer, à condition bien sûr d’avoir un téléviseur compatible.

D’autres émetteurs seront mis en service jusqu’en juillet 2024 afin de couvrir, à terme, environ 70% de la population. France 3 sera également disponible en UHD du 10 juillet au 10 septembre 2024. Les opérateurs diffuseront aussi la chaîne sur leur box, c’est déjà le cas d’Orange et Sosh ou encore d’Orne THD. France 3 sera également disponible en UHD du 10 juillet au 10 septembre 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox