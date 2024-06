Orange estime enfin avoir trouvé “l’application phare” de la 5G : l’intelligence artificielle

Près de 4 ans après son lancement, la 5G aurait enfin trouvé sa killer app en présence de l’explosion de l’IA et de sa présence de plus en plus importante selon l’opérateur historique.

Pour ne pas louper le virage, Orange a décidé de s’impliquer grandement dans l’intelligence artificielle qui devient de plus en plus présente dans ses activités. Bruno Zerbib, patron de l’innovation chez l’opérateur historique, explique qu’il voit l’IA comme la “killer app” de la 5G d’un point de vue réseau. Une question qui est pourtant soulevée depuis le lancement de la technologie, alors que les nouveaux usages pour le plus grand public ont eu du mal à émerger depuis son lancement en France.

Cette technologie entre régulièrement en action, sur bien des points chez Orange : “que ce soit en termes de fiabilité, de réparabilité, ou de réduction des pannes, on utilise de plus en plus l’intelligence artificielle” affirme-t-il et le telco affirme faire évoluer les robots conversationnels en se basant sur différents modèles de langage, notamment “OpenAI, avec Meta, avec tous les grands acteurs du secteur, et nous avons aussi annoncé travailler avec Mistral “. L’idée étant que plusieurs modèles vont s’imposer et qu’il faut être capable d’exploiter les forces de chacun.

Bruno Zerbib a profité du salon Vivatech pour pointer du doigt des innovations qui devront solliciter la 5G et l’IA, comme des lunettes capturant l’intégralité de ce qui est vu qui enverront les données captées comme base pour une IA, et exprime ainsi le besoin d’Orange de « se réinventer, pour conserver et avoir le meilleur réseau de France, pour justement délivrer à tous nos utilisateurs ces services d’intelligence artificielle ».

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox