Emmanuel Macron souhaite interdire les smartphones “avant 11 ans” et restreindre l’accès aux réseaux sociaux pour les jeunes

Durant sa conférence de presse de ce matin, le président de la République est revenu sur plusieurs projets qu’il entend mener à bien et notamment sur la majorité numérique, avec des mesures fortes.

Trois jours après avoir annoncé la dissolution de l’Assemblée National, Emmanuel Macron a pris la parole ce matin devant la presse pour adresser la situation mais aussi parler d’avenir. Il a notamment abordé le “chantier de la jeunesse et des enfants“, avec des idées de règles strictes pour prévenir certains problèmes rencontrés par la jeunesse à travers le numérique.

“Tous les experts le disent, l’addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés” affirme-t-il ainsi, citant comme problématiques la violence, le harcèlement ou encore le décrochage scolaire. Le gouvernement doit donc prendre des décisions claires, notamment en “ne permettant pas l’usage des téléphones avant 11 ans et surtout l’accès aux réseaux sociaux avant l’âge de 15 ans”.

Concernant les téléphones, une commission d’experts a rendu un rapport fin avril qui proposerait une vérification d’âge lors de l’achat d’un mobile et la souscription d’un forfait téléphonique. À cela s’ajouterait “une prise en main progressive des téléphones” : zéro téléphone avant 11 ans, puis un téléphone sans internet entre 11 et 13 ans, un téléphone sans accès aux réseaux sociaux entre 13 et 15 ans et un accès limité à des réseaux sociaux “éthiques” entre 15 et 18 ans. D’autres recommandations ont été faites comme le fait d’apposer “ne convient pas aux moins de 13a ns” sur les smartphones vendus en France ou encore le fait que les fabricants de smartphones proposent des modèles dédiés aux plus jeunes. Les opérateurs pour leur part pourraient mettre en place des forfaits limitant l’accès à internet, c’est par exemple ce que fait Bouygues Telecom avec son forfait évolutif pour les ados.

Modèle d’évolution du forfait de Bouygues Telecom

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron propose une idée de “majorité” numérique. En avril dernier déjà il avait déjà adressé cette problématique. Si les réseaux sociaux, notamment TikTok exigent qu’un enfant ait au moins 13 ans pour créer son compte, Thomas Rohmer, président et fondateur de l’Observatoire français de la parentalité et de l’éducation numérique, expliquait à ce moment à Euronews que près de 19% des enfants âgés de 7 à 10 ans déclarent utiliser TikTok. Cependant, l’idée d’une interdiction ne lui semblait pas efficace, il arguait plus pour une meilleure éducation. D’autant que la mise en oeuvre d’une telle interdiction serait difficile, pour l’instant aucun processus de vérification d’âge n’a été validé et la question des enfants disposants déjà d’un compte se pose.”Même si nous trouvons une solution technique, vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas contraindre les utilisateurs. Si une solution est rejetée par une écrasante majorité des utilisateurs, ils risquent de se détourner des plateformes qui l’imposent et de passer à d’autres” affirmait-il.

