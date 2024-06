Canal+ relance son offre la plus populaire à moins de 20€ avec le nouveau service de streaming Max (HBO) inclus en plus

L’offre Rat+ revient au prix de 19,99€/mois. Celle-ci inclut Canal+ et ses chaînes, Netflix, Disney+ avec pub, Apple TV+, Paramount+, OCS et le tout nouveau service Max. Difficile de faire mieux, mais encore faut-il avoir moins de 26 ans.

Agréger des plateformes dans ses offres, c’est la stratégie gagnante de Canal+ depuis plusieurs années. L’intégration de Netflix ou Disney+ dans certaines formules permettent ainsi au groupe de booster ses recrutements mais aussi d’attirer les jeunes. Pour séduire toujours plus ce public, Canal+ a lancé son offre Rat+ en mars 2023 et l’a relancé à plusieurs reprises, de quoi lui rapporté plus de 500 000 abonnés de moins de 26 ans, c’est un véritable succès.

A l’occasion du lancement de Max en France le 11 juin, la filiale de Vivendi a sauté sur l’occasion pour remettre le couvert avec une nouvelle offre Rat+ à 19,99€/mois sans engagement toujours proposée aux moins de 26 ans.

A ce prix, il y est difficile de faire mieux puisque cet abonnement permet d’accéder à toutes les chaînes linéaires de Canal+ comme Canal+, Canal+ box office, Sport 360, Cinéma, Grand Écran, Docs, Kids et Séries, mais aussi Ciné+. Et ce n’est pas tout puisque l’offre inclut également les services de SVOD Netflix Standard, Disney+ Standard avec Pub, Paramount+ Standard, Canal+ Séries, OCS, Insomnia mais aussi Apple TV+ avec deux utilisateurs en simultanés pour chaque service. Sans oublier, le nouveau service Max Standard sans pub (HBO, Discovery, Warner).

L’offre est disponible jusqu’au 19 août 2024. À noter que du moment où vous prenez l’offre Rat+, le tarif de 19,99 € par mois est valable jusqu’à votre 26ᵉ anniversaire. Il est possible d’y souscrire depuis PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles (Samsung, LG, Hisense), PS4, PS5, XBOX One, Series S et X, mais pas sur les box des opérateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox