Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un grand pas pour Canal+, le forfait Free et la Freebox évoluent, un échec sur le petit écran…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

10 juin 2008 : Canal+ choisie pour être la première chaîne privée payante en HD sur la TNT

La TNT passe à la HD progressivement à la fin des années 2000 et la première chaîne privée française à en bénéficier est Canal+. Suite à un appel d’offres, la chaîne privée la plus populaire de France sera finalement choisie le 10 juin 2008 pour bénéficier d’une diffusion en haute définition. Sa diffusion ne commencera cependant qu’en octobre de la même année, au côté de TF1 et des chaînes du service publique.

10 juin 2010 : la 3D arrive sur Freebox TV avec TF1 et Canal+

Entrez dans une nouvelle dimension… Ou presque. Les évènements sportifs sont souvent l’occasion pour les chaînes de réaliser des prouesses techniques et le 10 juin 2010, la 3D arrivait sur votre Freebox à l’occasion de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Douloureux souvenir pour les fans de football, cette compétition a cependant été l’occasion pour de (rares) Freenautes d’utiliser leur équipement 3D à la maison, qui était loin d’être démocratisé à l’époque et qui n’a pas vraiment rencontré le grand public plus de douze ans plus tard.

Malgré le souvenir amer de la Coupe du monde 2010 pour l’équipe de foot française, voici un petit moment nostalgie (on aime toujours autant la musique chez Univers Freebox)

10 juin 2021 : la redevance copie privée s’applique désormais aux smartphones reconditionnés

Un changement de réglementation plutôt critiqué. Ce jeudi 10 juin 2021, l’Assemblée nationale s’est prononcée en faveur d’une redevance copie privée sur les smartphones reconditionnés, dans le cadre d’un projet de loi sur l’empreinte environnementale du numérique. La taxe copie privée appliquée à un smartphone sera réduite de 40 % par rapport à celle en vigueur sur un modèle neuf. Quel que soit son prix, un smartphone reconditionné avec plus de 64 Go de stockage interne sera assujetti à une redevance de 8,4 euros au lieu de 14 euros dans sa version neuve. Pour un modèle avec 64 Go et moins, elle s’élèvera à 7,20 euros, au lieu de 12 euros. Si le secteur du reconditionné s’était opposé à cette loi, qui augmentait le prix final d’un appareil, au point d’essayer de jouer sur un détail technique pour la faire annuler, elle a finalement été revotée plus récemment dans les bonnes conditions et est donc toujours appliquée.

11 juin 2013 : la Freebox HD devient Crystal

La Freebox V5 change de nom, mais pas seulement ! C’est en effet il y a plus de 11 ans que la Freebox HD a été revisitée pour proposer le 11 juin 2013 une offre qui a disparue depuis. Nouveau design, nouvelle interface, et même nouveau packaging, Free revoit tout sur sa box sauf… son prix ! L’opérateur proposait également aux abonnés Freebox HD (V5) d’échanger leur box avec la nouvelle venue, nommée Crystal. L’offre restait tout de même attractive, avec notamment l’accès à 400 chaînes dont plus de 50 en haute définition, 45 replay ou encore des services de vidéo à la demande. Cette Freebox a cessé d’être commercialisée lors du lancement de la Freebox Pop.

12 juin 2009 : l’Hadopi voit le jour

Une commémoration pour un dispositif qui a résolument échoué. La lutte contre le piratage en P2P made in France a été initiée par Nicolas Sarkozy en créant l’Hadopi, un acronyme bien connu des internautes qui signifie “Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet”. Cette autorité n’est d’ailleurs pas seulement rejetée par les “pirates” du web, Free a également longtemps rejeté l’Hadopi en lui mettant des bâtons dans les roues. Elle a depuis disparu, fusionnant avec le CSA pour donner l’Arcom.

14 juin 2017 : Free vous fait voyager avec encore plus de data

Voyage, voyage ! Free annonçait le 14 juin 2017 proposer le plus grand fair use en roaming dans un forfait à moins de 20€/mois. En effet, depuis le 14 juin 2017, les abonnés Free Mobile bénéficient dans le forfait le plus onéreux de 25 Go/mois d’internet mobile (à l’époque en 3G) utilisables depuis 35 pays. La liste a depuis bien évolué pour atteindre plus de 100 destinations aujourd’hui, avec la 4G bien sûr.

